"Alimentiamo il benessere": a Brindisi tre incontri dedicati ai corretti stili di vita

BRINDISI - "Alimentiamo il benessere" è un nuovo percorso che Aps "Coloriamo il mondo" Ets promuove con i primi tre incontri tematici dedicati all'alimentazione e ai corretti stili di vita: "L'educazione alimentare rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute, tanto come azione quanto come prevenzione. Una buona ed equilibrata alimentazione associate a una regolare attività motoria sono alla base di un vita in salute", si legge in un comunicato stampa. Mangiare sano e in maniera equilibrata è la chiave per prendersi cura di sé.

Gli incontri si svolgeranno con la collaborazione della dottoressa Grazia La Brocca (biologa nutrizionista), del dottor Ciro Colantonio (laureato in Scienze Motorie, laureando in Management delle attività motorie, qualificato allenatore Uefa C, abilitato Bls-D) e della dottoressa Stefania Calò (psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale).

Si comincia sabato 14 ottobre. Gli incontri successivi sono stati fissati per il 21 e per il 28 ottobre, con inizio alle ore 16,30 presso San Bao - casa di quartiere La Rosa - in via delle Orchidee, 21 a Brindisi. L'associazione "Coloriamo il mondo ringrazia San Bao per la collaborazione e per la disponibilità. Gli incontri sono aperti alla comunità.