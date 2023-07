Ospedale Perrino: "Ritardi nella realizzazione del day hospital di oncoematologia"

“C’è obiettivamente ritardo, purtroppo, per la realizzazione del nuovo day hospital dell’oncoematologia del Perrino di Brindisi”. Lo denuncia il presidente della commissione regionale Bilancio, Fabiano Amati.

“Allo stato - afferma il consigliere regionale - si attende l’adeguamento del progetto esecutivo, bisognoso dello stralcio di opere per 1milione di euro, per poi approvare definitivamente il progetto e bandire la gara entro i primi giorni di ottobre”.

Amati rimarca come il Dh di oncoematologia sia “importantissimo per le migliori cure delle persone affette da gravissime malattie, anche considerando l’attuale stato dei locali messi a disposizione”.

“Combatto dal gennaio 2021- afferma - per la costruzione del nuovo Dh di oncoematologia del Perrino. Dopo aver fatto di tutto per reperire la fonte di finanziamento, 8 milioni di euro trovata nei residui dell’articolo 20 della Legge n.67 del 1988, e aver ottenuto l’autorizzazione regionale, ancora si attende l’approvazione del progetto esecutivo, dopo una richiesta di revisione, per bandire la gara lavori”.

A detta di Amati “l’attuale situazione strutturale del Dh di oncoematologia è insostenibile, come ripetutamente denunciato dai direttori delle due unità operative Saverio Cinieri e Domenico Pastore”. “Infatti, ci sono 130 persone circa al giorno che si curano per malattie oncologiche in spazi improponibili. Una situazione - conclude il consigliere regionale - che non si può tollerare e su cui nessuna giustificazione appare plausibile".