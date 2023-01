Analisi di laboratorio: precisazione dell'Asl su come accedere e prenotare

BRINDISI - L'Asl di Brindisi, in una nota, spiega "che l'accesso alle prestazioni avviene di norma tramite prenotazione, tranne ormai rare eccezioni che possono dipendere dall'organizzazione dei servizi o dalla complessità degli esami da eseguire, come ad esempio quelli di medicina nucleare. Il sistema Cup, ampiamente potenziato negli ultimi anni, comprende diversi canali di prenotazione, elencati sul sito aziendale nella sezione dedicata: gli sportelli Cup presenti nelle strutture sanitarie pubbliche, farmacie della provincia durante l'intero orario di apertura, call center 800888388 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 attivo solo da rete fissa, numero 080 9181603 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 attivo da rete fissa e da cellulare, portale regionale e aziendale dal menù Servizi online". Prosegue la nota: "Per quanto riguarda in particolare gli esami di laboratorio, prima ad accesso diretto, si precisa che durante la pandemia, per limitare la diffusione del contagio, si è deciso di prevedere l'accesso tramite prenotazione, da effettuare attraverso le varie modalità prima indicate, tranne quella online. La motivazione sta nel fatto che, al momento, il portale regionale non consente di prenotare più ricette con un'unica data".