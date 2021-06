Donazione di sangue: appello della Confcommercio Brindisi

BRINDISI - La Confcommercio di Brindisi si unisce all’appello del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi e invita tutti i propri associati ed i cittadini dell’intera provincia a donare sangue per far fronte ad una grave emergenza che proprio in questi giorni è diventata particolarmente grave.

Pertanto, chi può donare lo faccia subito, senza esitazione, recandosi presso la struttura ospedaliera e prendendo contatti con la dott.ssa Antonella Miccoli, dirigente del Centro trasfusionale. I donatori dovranno recarsi al secondo piano del “Perrino”, a digiuno da almeno due ore. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere allo 0831/537274