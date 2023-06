Sanità in crisi: in Regione un tavolo tecnico "sulla situazione dell'Asl Brindisi"

“L’assessore alla Sanità, Rocco Palese, comunica che venerdì 23 giugno sarà convocato al Dipartimento Politiche della Salute in via Gentile a Bari un tavolo tecnico sulla situazione della Asl Brindisi”. “All’incontro parteciperà, oltre all’assessore e ai tecnici regionali, la direzione strategica della Asl Brindisi”. Questo il contenuto diramato poco dopo le ore 14 di oggi (sabato 17 giugno) dalla Regione Puglia. Poche righe in cui non si entra nel dettaglio delle gravi problematiche che affliggono la sanità in provincia di Brindisi.

L’ultimo caso si è aperto venerdì (16 giugno) con la sospensione dei ricoveri nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Ostuni, il cui personale è stato destinato alla Uoc di Chirurgia generale del “Perrino di Brindisi”, già stato interessato dalla sospensione, per un paio di giorni, degli interventi chirurgici programmati. Da settimane, invece, si sono interrotti i ricoveri nel reparto di Ginecologia e ostetrica dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Servizi di grande importanza sono stati interrotti in successione a causa dell’atavico problema della carenza di personale.

A scarseggiare sono in particolare i medici. La penuria di professionisti aveva comportato, nel dicembre 2022, la richiesta della proclamazione dello stato d’emergenza per i tre Pronto soccorso della provincia, da parte dell’Asl Brindisi. E non va dimenticato il sopralluogo effettuato lo scorso gennaio dal sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, presso l’ospedale Perrino, circa un mese dopo il dramma della mamma di Fasano morta dopo aver partorito due gemellini e aver subito un’isterectomia, presso il nosocomio Brindisino. Per quella vicenda fu avviata un’ispezione da parte della Regione che fece emergere delle criticità, rispetto alle quali l’Asl Brindisi annunciò l’adozione di un “piano organizzativo delle azioni correttive”.

L’azienda sanitaria è tuttora guidata da un commissario straordinario, Giovanni Gorgoni, insediatosi a marzo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal direttore generale Flavio Roseto. Sono numerosi, insomma, i nodi da affrontare in uno scenario in cui si registra anche la mobilitazione dei sindacati. La Cgil Brindisi ha infatti organizzato per martedì pomeriggio (20 giugno) una manifestazione di protesta presso l’ospedale di Ostuni, mentre la Uil Fpl chiede le dimissioni dello stesso assessore Rocco Palese.