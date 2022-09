Pronto soccorso sotto pressione: l'Asl si rivolge ai medici in quiescenza

BRINDISI - La Asl Brindisi si rivolge ai medici in quiescenza per rinforzare l’organico del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, da mesi sotto forte pressione. Lo fa tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto appunto a personale medico non più in servizio, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per le esigenze delle unità operative di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

L’avviso è rivolto al personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. Le domande di partecipazione all’avviso, redatte su carta semplice, devono essere indirizzate al direttore generale Asl Br - via Napoli 8 - 72100 Brindisi, e devono essere inoltrate scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità: consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 Brindisi; per posta a mezzo di raccomandata Ar; a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it