Adisco Brindisi. Donare arricchisce se stessi e gli altri

BRINDISI - Si affronterà l'importante tema della "donazione" nell'incontro organizzato per domenica 29 maggio 2022, alle 18:30, presso l'ex Convento Santa Chiara, dall'associazione Adisco di Brindisi che opera nel territorio da oltre dieci anni. L'impegno prioritario, infatti, è informare le mamme che è possibile, presso l’ospedale “ Antonio Perrino” di Brindisi, donare il sangue del cordone ombelicale, affinché non si lascino ingannare da chi, a solo scopo di lucro, alimenta in loro false speranze e vuole convincerle alla conservazione autologa del sangue cordonale del proprio figlio, distogliendole dalla donazione eterologa che è una scelta d'amore e di altruismo, che potrebbe significare la salvezza per un bimbo o garantire una migliore qualità della vita ad un ammalato adulto.

La donazione del cordone ombelicale è anonima, volontaria, gratuita ed è un gesto straordinariamente semplice, ma importantissimo perché, se anche l'unità donata non fosse idonea per il trapianto, il sangue cordonale raccolto può essere utilizzato per attività cliniche e studi finalizzati allo sviluppo di altre terapie.atte garantire una migliore qualità della vita a tanti ammalati. Grazie alla ricerca, infatti, negli ultimi anni sono state sviluppate nuove applicazioni terapeutiche come il gel piastrinico, applicato alle ulcere cutanee e alle piaghe per rigenerare i tessuti e utilizzato con ottimi risultati anche nella cura della Epidermolisi bollosa del lattante. E ancora, il collirio, che trova impiego nella Des, (sindrome da occhio secco ), oppure le trasfusioni di globuli rossi ai prematuri per i quali l'utilizzo del sangue dei neonati è più efficace di quello dei donatori adulti, per una maggiore affinità dell’emo globina in esso contenuta.

Attualmente il patrimonio mondiale di unità di sangue del cordone ombelicale ha superato le 780mila unità ,conservate presso 350 banche pubbliche e inserite in appositi inventari. l’ inventario della rete italiana è rappresentato da più di 41mila unità. Dal 15 novembre del 1988, data del primo trapianto effettuato con le cellule staminali cordonali, sono ben 35mila i trapianti effettuati, nel mondo, con l'utilizzo delle cellule staminali cordonali, capaci di trattare oltre 80 malattie appartenenti al gruppo delle leucemie, dei linfomi, delle talassemie, dei deficit del sistema immunitario e dei difetti metabolici.

L'incontro di domenica, aperto al pubblico, prevede infine l’ esecuzione di brani musicali e letture attoriali curate dal laboratorio teatrale Frescobaldi diretto dal maestro Mino Profico.