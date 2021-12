Ospedale Perrino: la Pet-Tac di nuovo operativa, organizzate sedute aggiuntive

BRINDISI - In fase di risoluzione il guasto che ha interessato la Pet-Tac dell'ospedale Perrino di Brindisi. Un disservizio che ha coinvolto decine di pazienti oncologici che non hanno potuto effettuare l'esame diagnostico e che, secondo quanto dichiarato dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Caroli e Perrini, nessuno ha avvisato. Altri utenti, con prenotazioni nei giorni successivi, sono stati contattati e riprogrammati

Adesso la Pet-Tac dell'ospedale Perrino è di nuovo operativa. Fanno sapere dall'Asl che da lunedì 20 dicembre saranno riprogrammati in ordine cronologico tutti i pazienti i cui esami sono stati annullati per un guasto del macchinario. Ne dà notizia il direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina nucleare, Artor Niccoli Asabella. Il direttore del reparto sottolinea che "sono state organizzate sedute pomeridiane aggiuntive per il recupero della lista d'attesa nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con tutti i pazienti - conclude - per il disagio causato".