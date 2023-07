"Perrino", climatizzatori fuori uso: "Pazienti e operatori sanitari boccheggiano"

BRINDISI – Nel padiglione D dell’ospedale Perrino di Brindisi si boccheggia. La Fp Cgil Brindisi denuncia il mancato funzionamento del sistema di climatizzazione che renderebbe “l'ambiente di lavoro inadeguato per il nostro personale, ma mina anche il benessere e la sicurezza dei pazienti, creando condizioni potenzialmente pericolose”. Lo sostiene la segretaria della Fp Cgil, Chiara Cleopazzo, attraverso una lettera inviata all management dell’Asl Brindisi.

“Il nostro personale sanitario, già oberato da turni estenuanti dovuti alla preoccupante carenza di organico – si legge nella nota - è ora sottoposto ad una ulteriore e inaccettabile pressione, dovuta alla mancanza di un sistema di climatizzazione efficiente. Tale condizione, oltre a compromettere la loro salute e sicurezza, rischia di influenzare negativamente la qualità dell'assistenza sanitaria fornita”.

“Il quadro si aggrava ulteriormente – prosegue Chiara Cleopazzo -. quando si considerano le potenziali conseguenze di queste condizioni estreme sui pazienti, particolarmente quelli ricoverati nella Stroke Unit”. Si tratta di “pazienti, spesso anziani e affetti da gravi patologie, potrebbero subire gravi danni alla salute a causa dell'ambiente ospedaliero eccessivamente caldo”.

Il sindacato riferisce di non aver avuto risposte alle “reiterate segnalazioni” inoltrate all’azienda sanitaria. “Questa inerzia – afferma Cleopazzo - non solo alimenta la nostra preoccupazione, ma rappresenta anche una flagrante violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei pazienti”.

La Fp Cgil chiede dunque “un intervento immediato, deciso e risolutivo da parte della Asl Brindisi, per affrontare e risolvere questa situazione di emergenza”. “È di fondamentale importanza garantire un ambiente di lavoro e di assistenza sicuro, salubre e conforme alle normative vigenti per il personale e i pazienti dell'Ospedale Perrino. Il silenzio e l’ inoperosità - conclude Cleopazzo - non sono un'opzione ammissibile in una situazione di tale gravità”.