Code per rinnovo esenzioni ticket, gli uffici Anagrafe trasferiti nei locali del Pta

FASANO - Dopo le code che si sono verificate nei giorni scorsi agli sportelli degli uffici anagrafe del Distretto di Fasano in via dell’Artigianato, già da ieri la situazione si presenta tranquilla con file regolari e nessun particolare affollamento.

Il maggiore afflusso di utenza si è verificato di recente per la concomitanza del rinnovo esenzione ticket per motivi di reddito, che avviene ogni anno dal primo aprile, che si aggiunge in questo periodo all’espletamento di altre pratiche, come la scelta e revoca del medico.

L'Asl Brindisi ha tenuto a precisare in proposito, che "nonostante le ridotte aperture degli sportelli e l’aumentato numero di persone, nessuno è stato mandato via dalla struttura - come segnalato dal presidente della Commissione bilancio e programmazione Fabiano Amati - e tutte le pratiche sono state evase entro ogni giornata con il massimo impegno degli operatori".

Dopo la segnalazione il management aziendale, insieme ai dirigenti del Distretto di Fasano, ha predisposto interventi per ridurre i disagi agli utenti. Per sopperire alla oggettiva carenza di personale e garantire una migliore accoglienza, gli uffici Anagrafe saranno trasferiti, già dai prossimi giorni, nei locali ristrutturati del Pta in via Nazionale dei Trulli, come peraltro già programmato in previsione del completamento degli interventi nell’immobile.

Per evitare inutili spostamenti e code agli sportelli, l'Asl ricorda che molte operazioni possono essere effettuate attraverso i servizi on line del portale regionale della salute accedendo con credenziali Spid o con carta nazionale dei servizi (Ts-Cns), oppure via mail scrivendo agli indirizzi del Distretto di appartenenza riportati sul sito aziendale. Per il rinnovo dell’esenzione per motivi di reddito, inoltre, la Asl di Brindisi ogni anno attiva la convenzione con i Caf della provincia che espletano le procedure gratuitamente.