Code agli uffici Anagrafe dell'Asl: "Non c'è nessuna urgenza di recarsi agli sportelli"

CISTERNINO - In concomitanza con il rinnovo dell’esenzione ticket per motivi di reddito, si sta registrando in questo periodo un maggiore afflusso agli sportelli degli uffici anagrafe dei Distretti sociosanitari. Di recente, il disagio maggiore si è verificato nella sede di Cisternino per utenti che si presentano per effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia.

In proposito, l'Asl Brindisi in una nota ha precisato che "fino al mese di giugno non sono previste cessazioni di medici di famiglia operanti nel territorio di Cisternino, pertanto non c’è nessuna urgenza di presentarsi agli sportelli".

"In ogni modo si fa presente che per effettuare la scelta e revoca del medico, in alternativa allo sportello, sono previste altre modalità che evitano il disagio agli utenti di affrontare code e inutili spostamenti".

Gli utenti in possesso delle credenziali Spid o con carta nazionale dei servizi (Ts-Cns) possono effettuare diverse operazioni attraverso i Servizi on line del Portale regionale della Salute.

Inoltre, tutti i Distretti socio sanitari offrono la possibilità di fare richiesta di scelta e revoca del medico anche via mail scrivendo agli indirizzi dedicati e riportati sul sito aziendale presentando autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 datata e firmata, copia del documento di identità e della tessera sanitaria, recapito telefonico, cognome e nome del medico scelto.