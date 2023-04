Ricerca sanitaria, Fials: “La bozza contrattuale non soddisfa le aspettative”

La nuova bozza contrattuale, relativa alla sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-21, è stata al centro di un incontro svoltosi a Roma tra parte Pubblica ed organizzazioni sindacali. Una bozza che, a detta di Fials, non fa grossi passi in avanti rispetto alla precedente versione e non può soddisfare le aspettative del personale interessato. “Esiste – si legge in una nota della Fials - un principio di non discriminazione tra i lavoratori e non possiamo accettare il permanere di alcune importanti differenze esistenti. Ancora tanto deve ancora essere fatto.

“Premesso che ci riserveremo ulteriori integrazioni e/o modifiche – fa sapere ancora la Fials - evidenziamo che, in quanto agli incarichi, non è stata prevista la possibilità di accedere all’area ad elevata qualificazione e non vi è menzione degli incarichi professionali di base”. Ancora una volta Fials ha ribadito “che il principio fondamentale da rispettare deve essere l’allineamento delle norme contrattuali all’interno dello stesso comparto; pertanto la possibilità di avanzamento di carriera deve essere la stessa”. “Rispetto, invece, al computo degli anni di esperienza, data la storia e la specificità di questo personale, devono rientrare anche i periodi i contratti Co.Co partita Iva e borsa di studio. Tra gli elementi di valorizzazione per i requisiti di incarico, riteniamo inoltre che non debba essere valutato l’H index, parametro già ampiamente utilizzato ai fini valutativi”.

In quanto all’aspettativa ed alla mobilità, per la Fials “è fondamentale che venga concesso sia un periodo di aspettativa maggiore rispetto al classico contratto a tempo determinato sia la possibilità di trasferimento presso altro ente, in applicazione dell’art.63 del Ccnl 2019-21 comparto sanità”. “Rispetto, invece, ai fondi contrattuali, la creazione degli stessi rappresenta un elemento imprescindibile per la reale, concreta e trasparente adozione degli istituti contrattuali, soprattutto in relazione agli incarichi o alla premialità. Non possiamo permettere che avvenga quanto già successo con l’applicazione dello scorso contratto”.

“Nei prossimi giorni invieremo all’Aran gli ulteriori approfondimenti sulla bozza di testo in discussione. Non è stata definita la data del prossimo incontro, ma ci auguriamo non debbano ancora passare mesi prima di un nuovo aggiornamento”. Intanto, sono già tanti i lavoratori che hanno aderito alla vertenza promossa dalla Fials contro il precariato “legalizzato” ai danni dei piramidati. Per Fials “la ricerca ha un grosso valore ed è anche attraverso la tutela di questi professionisti che si garantisce un futuro al nostro sistema sanitario nazionale”.