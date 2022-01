Cosa sapere sulle mascherine ffp2 e dove usarle a Brindisi

BRINDISI - Il decreto indetto dal governo prima dell'arrivo del Natale ha previsto l'introduzione di alcune misure specifiche, tra cui spicca in determinati casi l’utilizzo delle mascherine protettive della tipologia ffp2.

E', infatti, obbligatorio dotarsi di questi accessori per accedere al cinema, ai teatri, agli eventi sportivi e nei mezzi del trasporto pubblico. Un cambio significativo, perché solo fino a qualche settimana fa era consentito recarsi nei posti già citati indossando una comunissima mascherina chirurgica. Quest’ultima è comunque obbligatoria a Brindisi, come in tutta Italia, negli spazi aperti.

Qual è la differenza tra le ffp2 e quelle chirurgiche?

A fine gennaio saranno 2 anni da quando si è iniziato a parlare di covid, una voce lontana dalla Cina che si pensava non potesse mai toccare i margini del mondo occidentale; ora invece è la “normalità”. La gente ha da subito imparato ad usare le mascherine chirurgiche, che attualmente rischiano (si fa per dire) d’esser sostituite gradualmente da quelle ffp2. Entrambe le tipologie ormai sono diventate dei veri e propri accessori di abbigliamento, tanto è che sono diversi i modelli colorati e stilizzati in commercio.

Quelle chirurgiche possono essere intese come degli “usa e getta” giornalieri che funzionano se tutti le indossano. La loro capacità di filtrare, infatti, è riversata soprattutto all’esterno. Tale tipologia blocca le eventuali secrezioni respiratorie, evitando l’uscita di “gocce” possibilmente infette. Le ffp2, invece, garantiscono protezione maggiore sia per chi le indossa che in uscita. Sono costituite da diversi strati di tessuto tra cui si colloca anche un filtro “polipropilene”, utile a creare delle piccole fibre che intrappolano le particelle indesiderate.

Dove acquistare le mascherine ffp2 a Brindisi

- Medical Shop

- Farmacia Chiga

- Farmacia Cappuccini

- Farmacia Rubino

- Farmacia Commenda