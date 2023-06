Sette grandi criticità nella sanità brindisina: le "soluzioni speciali" illustrate ai sindaci

BRINDISI – Sette grandi criticità che richiedono soluzioni "speciali", fino a quando l’emergenza non rientrerà. Il commissario straordinario dell’Asl Brindisi, nonchè direttore generale dell’Aress (Agenzia strategica regionale per la salute e il sociale), Giovanni Gorgoni, stamani (mercoledì 21 giugno) ha fatto il punto sulla situazione di estrema difficoltà in cui versa la sanità brindisina, nel corso di un incontro con i sindaci del Brindisino presieduto dal primo cittadino del capoluogo, Giuseppe Marchionna.

La riunione è scaturita da una serie di interruzioni di servizi essenziali per la comunità disposte nelle ultime settimane, a causa della grave carenza di medici che affligge gli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, dove dalla scorsa settimana sono sospesi i ricoveri in Chirurgia generale, per dirottare i medici verso lo stesso reparto dell'ospedale Perrino, già interessato dalla sospensione degli interventi programmati, per un paio di giorni. Da settimane sono invece bloccati i ricoveri presso il reparto di Ginecologia e Ostetrica del “Camberlingo” di Francavilla Fontana.

Ma oltre a Chirurgia generale, Ostetricia e Ginecologia, i tre presidi sono alle prese con altre quattro criticità. Ossia Ortopedia (su tutti e tre i presidi), Cardiologia, Radiologia e i medici Pronto soccorso. Anche se su quest’ultimo fronte “in maniera creativa e con flessibilità contrattuale - riferisce Giovanni Gorgoni a BrindisiReport, al termine dell’incontro - siamo riusciti, al momento, a tamponare".

Queste problematiche saranno al centro del tavolo tecnico sulla situazione dell’Asl Brindisi convocato per venerdì prossimo (23 giugno) dall’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese.

Le criticità

“Dai dati analizzati e che ho illustrato oggi - dichiara Gorgoni - emerge una situazione di altre carenze che si verificheranno prossimamente e che magari non avranno mai ospitalità mediatica”. Il riferimento è alla carenza dei dirigenti medici nei distretti, il cui numero si è ridotto del 65 per cento rispetto al 2019. “Ma è con il cervello, con le gambe e con la passione di quei medici - prosegue Gorgoni - che dovrà prendere vita la nuova sanità territoriale”.

Il commissario straordinario ha mostrato ai sindaci una serie di slide sulla situazione presente e sui rischi futuri, “se non si adota una strategia speciale”. “Per una situazione speciale come quella di Brindisi - chiarisce Gorgoni - servono soluzioni speciali”. I dati mostrati da Gorgoni testimoniano come la penuria di medici sia un problema generalizzato. “Il contesto nazionale - afferma Gorgoni – è fortemente pregiudicato. Per la prima volta non ci sono differenze fra Nord e Sud”. Gorgoni lo rimarca non per autoconsolazione, ma per chiarire come non si possano trovare aiuti o soccorsi da altri territori. “Anche regioni più attrezzate - spiega - da un punto di vista finanziario e del capitale umano, hanno difficoltà”.

Le soluzioni

E allora, come uscire da questo pantano? “Uno dei suggerimenti che mi è venuto di fare - afferma ancora il commissario - è stato quello di provare a considerare, almeno per il periodo di emergenza, le equipe delle singole specialità mediche afferenti ai tre ospedali come se fossero parte di un’unica equipe. Quindi provare a gestirle in flessibilità, specializzando in maniera differenziata i tre, fino a quando la situazione non riuscirà ad avere un respiro migliore”.

Un’altra soluzione è quella di “non disdegnare - dichiara il sindaco Giuseppe Marchionna - il ricorso a prestazioni aggiuntive che hanno un discreto costo ma che non possono essere ignorate perché l’alternativa è l’interruzione di pubblico servizio”.

Le soluzioni “speciali” illustrate da Gorgoni sono state “sostanzialmente condivise” dai sindaci, spiega il primo cittadino del capoluogo. “E adesso - aggiunge Marchionna - verranno portate all’attenzione dell’assessore regionale Rocco Palese per determinare interventi straordinari sull’Asl di Brindisi”.

"Un nuovo direttore generale entro fine luglio"

Gorgoni guida l’Asl Brindisi dallo scorso marzo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal direttore generale, Flavio Roseto. Ma i sindaci chiedono la nomina di un nuovo general manager. “Abbiamo caldamente raccomandato al commissario straordinario di portare alla Regione - conclude Marchionna - la volontà unanime sindaci di Brindisi di pervenire alla nomina del nuovo dg improrogabilmente entro la fine del mese di luglio, cioè prima della pausa estiva”.