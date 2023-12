Diabete: "Piccoli e grandi pazienti saranno al centro dei percorsi di cura"

BRINDISI - Due rappresentanti dell’Associazione Giovani Diabetici “Delfini Messapici” Aps-Ets hanno accompagnato stamattina (mercoledì 27 dicembre) il direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli in una visita conoscitiva delle strutture e del personale che si occupano di diabetologia pediatrica e dell’adulto. Nel primo incontro, tenutosi presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, erano presenti per l’area pediatrica il dottor Francesco Gallo e la dottoressa Lezzi mentre per l’endocrinologia/diabetologia dell’adulto la dottoressa Palma Specchia.

A seguire, si è tenuto presso la Pediatria dell’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana un secondo incontro alla presenza del primario Biagio Di Mitri e della pediatra diabetologa Maria Susanna Coccioli. Dal confronto, avuto con i medici e con i rappresentanti dell’Associazione Delfini Messapici, è emersa la volontà, da parte dei massimi dirigenti dell’Asl, di migliorare l’assistenza sanitaria per i piccoli e grandi pazienti con diabete strutturando dei percorsi di cura che metteranno al centro il paziente nel rispetto del Piano nazionale della cronicità e dal Piano nazionale sulla malattia diabetica.

Gianfranco Lobello, presidente dell’Associazione Delfini Messapici, a margine dell’incontro ha commentato: “Questa è la direzione giusta da percorrere. Non è soltanto un gioco di parole, ma confidiamo che questa collaborazione possa essere un modello positivo per venire incontro alle reali necessità dei piccoli e giovani diabetici di tipo 1. “

Monica Priore, giovane atleta diabetica, ha aggiunto: “Sono certa che muovendosi in sinergia fra direzione generale, personale medico e associazioni dei pazienti, si potrà far risaltare le eccellenze che abbiamo e si potrà lavorare per migliorare le criticità. Ho sempre ritenuto che i cambiamenti possano avvenire unendo realmente le forze di tutti gli attori chiamato in causa, solo così si potranno concretizzare dei percorsi di cura ben strutturati che metteranno al centro il paziente”.

L’Associazione Giovani Diabetici “ Delfini Messapici “ Aps è un Ente no profit del Terzo Settore, che opera nel territorio messapico svolgendo attività di volontariato in favore di bambini e giovani affetti da Diabete Mellito di Tipo 1, malattia cronica autoimmune che colpisce particolarmente nell’età evolutiva.

L’Associazione Delfini Messapici, attraverso la partecipazione ad iniziative sia territoriali che nazionali, si pone l’obbiettivo di diffondere la conoscenza della patologia, su tutti i risvolti e su tutte le peculiarità, affinché sempre minori siano le difficoltà da affrontare nella convivenza con questa condizione, in ogni contesto ( sociale, scolastico, sportivo, lavorativo, etc. ). L’Agd Delfini Messapici si propone tra l’altro di promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate, nuovi servizi terapeutici e assistenziali per migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete di tipo 1.