La direzione strategica della Asl Brindisi nomina tre nuovi direttori

Sono Giovanni Taurisano per il Distretto sociosanitario 3 di Francavilla Fontana, Francesco Romeo per l'Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell'ospedale Perrino di Brindisi ed Emanuela Ciracì per l'Unità operativa complessa di Medicina interna dell'ospedale di Ostuni