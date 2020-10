Influenza: iniziata la distribuzione dei vaccini anche nel Brindisino

Inizia la campagna di vaccinazione contro l’influenza in Puglia. Nella provincia di Brindisi dalla scorsa settimana è iniziata la distribuzione ai medici delle prime 50mila dosi, dall'uno novembre partirà la seconda tranche, in anticipo rispetto allo scorso anno. Per tutta la Puglia è stato aggiudicato l’acquisto di 2,1 milioni di dosi.

“Non c’è nessun ritardo nell’avvio della campagna di vaccinazioni antinfluenzale – spiega l’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco. Fine ottobre è il momento giusto per l'avvio della campagna vaccinale; rispetto agli scorsi anni abbiamo deciso di anticipare perché ci aspettiamo un maggiore afflusso di utenti da vaccinare e nelle Asl le procedure di distribuzione sono state già avviate. Già dall’inizio di ottobre abbiamo iniziato a vaccinare gli operatori sanitari e di pubblica utilità. Abbiamo acquistato vaccini per chiunque ne abbia bisogno: non c’è bisogno di fare corse o di avere fretta. Tutti gli aventi diritto saranno chiamati a vaccinarsi: ricordiamo che il picco influenzale è atteso per gennaio-febbraio 2021. Da oggi e per tutto novembre ci sarà tempo per vaccinarsi”.

Già da lunedì la Asl Lecce ha iniziato la distribuzione tramite i distretti di oltre 280mila dosi per i medici di medicina generale e i pediatri del territorio. Sono 130mila sono le dosi già distribuite in provincia di Foggia e man mano che le ditte produttrici consegneranno le altre, si completerà la fornitura. Nella Bat sono state già distribuite a cura del Dipartimento di Prevenzione 30mila dosi dall’inizio della settimana. Anche a Taranto la distribuzione è già in corso da circa una settimana a cura del Dipartimento di Prevenzione.