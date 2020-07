Donazione sangue: domenica nuovo appuntamento in piazza Di Summa

BRINDISI - Continua incessantemente l’impegno dell’Avis Comunale di Brindisi e dei suoi donatori per assicurare le scorte di sangue in un periodo, quale quello estivo, in cui ce n’è particolarmente bisogno. Dopo la grande risposta di venerdì scorso, in cui ben 31 donatori hanno donato un po’ del proprio sangue e del proprio tempo, l’Avis Comunale di Brindisi, di concerto con il Simt di Brindisi, organizza per domenica 2 agosto un’altra raccolta sangue. Sara’ possibile donare a partire dalle ore 17.30 fino alle ore 21.30 (ultimo emocromo), nell’apposita autoemoteca, posizionata presso la sede dell’Avis Comunale di Brindisi, sita in piazza A. Di Summa, presso l’ex ospedale.

Contestualmente invitiamo chi vorrà donare ma anche chi ha già donato di recente o non può donare a portare un amico: sarà felice lui, sarai felice tu. E sarà felice chi ha bisogno di sangue ed emocomponenti. Ad ogni donatore verrà consegnato un simpatico gadget estivo realizzato da Avis.

Per altre informazioni e/o per prenotarsi per la donazione sangue, rivolgersi all’Avis comunale di Brindisi odv, telefonando allo 0831523232 o al 3755282712 oppure inviando una e-mail a: brindisi.comunale@avis.it o un messaggio priva-to alla pagina Facebook: Avis comunale di Brindisi odv.