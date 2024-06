Raccolta di sangue nell'oratorio dei Salesiani: il caldo atroce non frena i donatori

BRNDISI – Decine di sacche raccolte. È andata molto bene la raccolta di sangue organizzata dall’Avis che nel pomeriggio di ieri (sabato 22 giugno) si è svolta presso l’oratorio dei Salesiani di Brindisi. Numerose persone hanno contribuito a rimpinguare le scorte del centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, nonostante il caldo atroce invogliasse a trascorrere il pomeriggio in spiaggia.

Donne e uomini hanno donato il sangue con il sorriso sulle labbra, assistiti di volontari dell’Avis comunale di Brindisi sezione “A. Putignano” e dal personale dell’Asl Brindisi, a bordo di un’autoemoteca. Con l’arrivo dell’estate, le strutture ricettive della provincia si riempiono di turisti. Le esigenze di sangue aumenteranno. Ma bisogna far fronte anche alle persone con patologie che periodicamente devono sottoporsi a trasfusioni. Per questo sono quantomai provvidenziali iniziative come quella di ieri pomeriggio.

