Emergenza sangue: appuntamento con la donazione in piazza Vittoria

BRINDISI - Avis e Fratres insieme per arginare la carenza di sangue che sta attanagliando non solo la nostra Provincia ma tutto il territorio regionale. Venerdì 21 agosto si svolgerà a Brindisi, in piazza Della Vittoria lato Banca Intesa, una raccolta sangue promossa dalle Associazioni Avis Comunale di Brindisi OdV e Fra-tres “S. Lorenzo da Brindisi” OdV ; la stessa avverrà dalle ore 17.30 alle 21.30 (ultimo emocromo), in collaborazione con il personale del Simt di Brindisi e con il Comune di Brindisi, nell’ apposita autoemoteca della Asl. Il bisogno di sangue, si sa, non va mai in ferie, per questo è necessario che tutti, donatori abituali ma anche e soprattutto nuovi donatori, in particolar modo giovani, donino il proprio sangue, almeno 2 volte l’anno.

Verranno rispettati i protocolli di sicurezza anticontagio contenuti nel disposto del Cns e del Src Puglia, in osservanza del Dpcm. del 9 marzo 2020 e successivi. Per questo motivo, si accederà alla donazione previa prenotazione per fascia ora-ria, in modo da evitare assembramenti.

Per donare occorre essere in buona salute (non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che hanno eseguito il tampo-ne per la positività al covid-19 e che sono risultate positive o in dubbio), pesare più di 50 kg, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, anti-biotici ed antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi ne' aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

Per altre informazioni e/o per prenotarsi per la donazione sangue, rivolgersi a: avis comunale di brindisi odv, piazza “a. di summa” c/o ex ospedale, telefonando allo 0831523232 o al 3755282712 oppure inviando una e-mail a: brindi-si.comunale@avis.it o un messaggio privato alla pagina facebook: avis comuna-le di brindisi odv. fratres s. lorenzo da brindisi odv, viale caravaggio, 8. e-mail: gruppobrindisislorenzo@fratres.eu ;profilo facebook: fratres san lorenzo