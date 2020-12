Emergenza sangue: il questore di Brindisi dona per la terza volta

BRINDISI - Il questore di Brindisi, il dottor Ferdinando Rossi si è recato questa mattina (lunedì 21 dicembre) nel Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi per donare il sangue. Ad accoglierl, la responsabile pro tempore del Centro, la dottoressa Antonella Miccoli, insieme a medici ed operatori. Per tutti il questore è ormai una figura familiare. Si tratta infatti della sua terza donazione effettuata nel corso del 2020.

Un gesto di ordinaria filantropia, compiuto da uno dei più alti rappresentanti dello Stato in provincia di Brindisi, che proprio per questo motivo assume anche un significato simbolico.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento al questore - ha detto la dottoressa Miccoli - che per il prelievo è venuto alle 8.30, nonostante avesse un altro impegno d’ufficio immediatamente dopo. Noi auspichiamo che il suo gesto possa fungere da esempio per incrementare il numero delle donazioni, delle quali mai come in questo momento si avverte il bisogno.”

A necessitare di trasfusioni sono soprattutto i pazienti microcitemici, quelli in assistenza domiciliare e coloro che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico.

Ricordiamo che al Centro Trasfusionale si accede tramite un percorso protetto, nel quale sono scrupolosamente eseguite tutte le misure previste dalle norme di sicurezza anti Covid-19. Le donazioni possono essere effettuate dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 previa prenotazione al numero 0831 537274.