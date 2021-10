Emergenza sangue: raccolta a San Vito dei Normanni. Asl invita a donare

L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica 31 ottobre una raccolta di sangue dalle ore 8 alle ore 12 presso i locali della Asl di Viale Onu. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl.

Va ricordato che non è necessario digiunare, ma è possibile consumare una colazione a base di frutta o fette biscottate con marmellata e/o miele accompagnate da tè o caffè. Unica raccomandazione non assumere latte e suoi derivati.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 27 ottobre, il direttore sanitario della Asl di Brindisi, Andrea Gigliobianco, e il presidente dell'Ordine dei farmacisti, Antonio Di Noi, si sono recati al Centro trasfusionale dell'ospedale Perrino per donare il sangue, vista la cronica carenza che da tempo riguarda tutto il territorio regionale. Ad accoglierli, Antonella Miccoli, responsabile del centro, che ha ringraziato per la sensibilità e la disponibilità il direttore e il presidente dei farmacisti.

La Asl di Brindisi sulla pagina Facebook lancia un appello: "Chi volesse contribuire con un piccolo, grande gesto di solidarietà può contattare il centro allo 0831 537274, dove ci si può prenotare per donare o per ottenere le informazioni utili a farlo".