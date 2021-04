Emergenza sangue: "Serve urgentemente gruppo 0 Positivo"

Registrata presenza minima di volontari che ha causato la riduzione delle scorte necessarie per trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, pazienti domiciliari

BRINDISI - Il Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi segnala carenza di sangue con particolare riferimento al gruppo 0 Positivo. "Rivolgiamo un appello ai donatori, abituali e non, chiedendo di presentarsi nella giornata di oggi chiamando il numero 0831 537274", si legge in una nota.

Negli ultimi giorni è stata registrata una presenza minima di volontari che ha causato la riduzione delle scorte di sangue necessarie per trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, pazienti domiciliari. "Passate parola, abbiamo bisogno di voi".