Gli eventi in città per i 50 anni dell'Ammi: "Donne per la salute"

BRINDISI - La sezione Ammi (donne per la salute) di Brindisi festeggia i 50 anni della sua costituzione con un ricco programma di eventi che si svolgeranno sabato 9 settembre.

In mattinata è prevista per i partecipanti una visita guidata della città cui seguirà un aperitivo presso l’Estoril, in località Sciaia a mare.

Nel pomeriggio, presso Tenuta Moreno, si terrà un incontro con la psicologa - psicoterapeuta Rita Cassiano sul tema “Le donne ed il volontariato”. Una cena conviviale tra brindisi e buona musica completerà i festeggiamenti.

Per l’occasione l’Ammi ha esteso l’invito alle autorità civili, militari e religiose a conferma della sua presenza attiva sul territorio brindisino nell’ambito della diffusione della cultura della prevenzione, della ricerca e tutela dell’ambiente.