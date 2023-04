Giornata mondiale dell'asma: al Camberlingo di Francavilla Fontana visite gratuite in Pediatria

FRANCAVILLA FONTANA - L’ambulatorio di Immunoallergologia della Pediatria dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, diretta dal dottor Biagio De Mitri, aderisce alla Giornata mondiale dell’asma promuovendo, nella giornata del 6 maggio, visite gratuite per la prevenzione delle affezioni respiratorie in età infantile.

I bambini di età superiore a sette anni potranno sottoporsi a visita pneumologica con spirometria (valutazione della funzionalità polmonare). Ad effettuare le visite saranno le referenti dell’ambulatorio, dottoresse Maria Cristina Massagli e Barbara Formato.

Le visite devono essere prenotate dal 20 al 30 aprile rivolgendosi al numero 0831 851331 (dal lunedì al venerdì ore 11-13).

La Giornata mondiale dell’asma è celebrata per iniziativa del Global Initiative for Asthma e promossa in Italia dalla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili. La campagna coinvolge anche la Società Italiana di Pediatria insieme alle associazioni di pazienti “Federasma e Allergie” e “Asmallergia Bimbi”.