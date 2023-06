"Mia figlia guarita dalla meningite, grazie all'equipe di Pediatria del Perrino"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento al personale del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino da parte di Angela, madre di una bambina curata presso il nosocomio brindisino.

Dopo 50 interminabili giorni di pianti, preghiere e speranze, Martina finalmente torna a casa. Se posso raccontare ciò, dobbiamo dire grazie a tutta l’equipe del reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino, che con tempestività ha subito diagnosticato la maledetta meningite.

Nonostante la gravità del caso, gli operatori sanitari hanno sempre avuto parole confortanti e dato risposte ai miei mille quesiti.

Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori socio sanitari. Un grazie particolare va alla caposala e al professor Fulvio Moramarco, che in un giorno veramente molto buio per Martina, ha fatto sì che tornasse serena. Grazie di cuore per averci fatto sentire a casa, nonostante la difficilissima situazione.