Igiene e salubrità dell’aria: nuovi purificatori ambientali nelle scuole di Fasano

FASANO - Un sistema di sanificazione di ultima generazione in tutte le scuole dell’infanzia del territorio per garantire la sicurezza della salute dei più piccoli e rispondere alle richieste dei genitori e dei dirigenti.

Saranno installati la prossima settimana negli istituti del territorio i purificatori ambientali acquistati del Comune di Fasano per i plessi che ospitano i bambini dai 3 ai 6 anni. In particolare, i sanificatori saranno collocati nelle aule della scuola dell’Infanzia del I circolo "Collodi", del II circolo "Giovanni XXIII" e dell’istituto comprensivo "Galilei".

L’utilizzo dei sanificatori può contribuire in maniera significativa ad abbassare il potenziale tasso di contagio da covid 19, ma sarà uno strumento utile anche in futuro per contenere le influenze stagionali e migliorare la salubrità dei luoghi in cui gli alunni passano molte ore del giorno.

Un investimento sul presente che però guarda al domani, come spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Martucci: "Dopo l’esperienza del covid abbiamo compreso quanto sia importante adottare ogni accorgimento utile per garantire l’igiene e la salubrità dell’aria e delle superfici negli ambienti chiusi, a cominciare dalle scuole. Il sistema di sanificazione per fotocalisi, di cui stiamo dotando tutte le scuole dell’infanzia del nostro Comune è stato scelto per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficacia previsti dalle linee guida nazionali e dall’Istituto superiore di sanità, senza gravare sulle scuole in termini di manutenzione e proteggere i bambini più piccoli e più fragili non solo dalle infezioni da virus e batteri, ma anche da allergeni e inquinanti".

Il sistema di fotocatalisi è in grado di liberare gli ambienti al chiuso dalla quasi totalità degli elementi inquinanti: batteri, virus, muffe, lieviti e funghi, ma anche gli ossidi di azoto, allergeni e odori sgradevoli. Inoltre tale modalità, grazie a un processo elettrostatico di agglomerazione, le polveri aumentano di calibro e precipitano, riducendo la loro presenza in sospensione. I purificatori scelti garantiscono quindi una sanificazione costante nel rispetto di tutte le normative europee, sono di facile manutenzione e non richiedono l’aggiunta di prodotti di consumo.