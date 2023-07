"Utin inattiva e Pediatria quasi sospesa al Camberlingo: si faccia l'AziendaZero"

Il consigliere regionale Fabiano Amati rilancia la proposta di dar vita a un’”AziendaZero” per risollevare la sanità pugliese e, nello specifico, quella brindisina, afflitta da una grave crisi.

“Diritto alla salute violato: ora un piano straordinario per la sanità brindisina”

“L’Utin del Perrino - afferma Amati - è inattiva da settimane, perché non svolge le funzioni proprie di assistenza e cura dei casi critici, l’attività di pediatria di Francavilla Fontana è quasi sospesa e quella di chirurgia del Perrino è in stato critico. A tutto ciò si aggiunge l’inattività di chirurgia di Ostuni e grandi rischi per altre unità operative. Questi sono i fatti, su cui le parole roboanti - programmazione, piani speciali, responsabilità ecc.. - non sono in grado di generare effetti”.

"E mentre tutto ciò accade – prosegue Amati - si registrano ogni giorno tentativi di assunzione di medici in servizio a Brindisi da parte di altre Asl, perché in Puglia tutte le Asl possono bandire concorsi per sottrarsi reciprocamente personale: una modalità utilizzata, insomma, per aggirare i nulla osta in materia di mobilità. "Un’ennesima prova di ciò riguarda propria la Utin del Perrino, su cui nelle scorse ore si è sventato un tentativo della Asl di Lecce di scorrere una graduatoria aziendale e così facendo sottrarre due medici attualmente in servizio a Brindisi”. "Ma si può – si chiede Amati - procedere così?”

"Non so più come dirlo. Il problema non può essere risolto dai manager di Brindisi, attuali o futuri, ma solo da una forte decisione politica diretta a dare alla Puglia una gestione unitaria del personale: in una parola, AziendaZero”.

A detta di Amati “Questa è l’unica soluzione concreta”. “Abbiamo la necessità di accentrare le funzioni di reclutamento e gestione del personale in un’unica Azienda, così da poter sopperire a tutte le esigenze, senza creare scompensi”. “Senza AziendaZero – conclude - non può esistere un servizio sanitario regionale, costruito su un sistema di unità operative distribuite su scala pugliese e non sul ridotto delle singole aziende provinciali”.