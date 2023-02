Nuovo ospedale di comunità nel Brindisino: "Siamo allo sprint finale"

SAN PANCRAZIO SALENTINO - “E’ stato conferito dall’Assessorato regionale alla Salute l’incarico per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’ospedale di comunità di San Pancrazio Salentino”. Lo fa sapere il consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della commissione regionale Bilancio e Programmazione. “La struttura, interamente ristrutturata con una dotazione di 11 posti letto – afferma Amati - sarà sottoposta a verifica da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl BR e del Servizio Qualità-organismo tecnicamente accreditante”.

"Ho già sollecitato i rispettivi direttori – prosegue il consigliere regionale - Stefano Termite e Giovanni Gorgoni, a fare in fretta. Anzi, bisogna volare. La possibilità d’istituire l’ospedale di comunità di San Pancrazio Salentino la proposi, in pieno periodo covid, al sindaco e al dg Asl dell’epoca, Salvatore Ripa e Giuseppe Pasqualone”.

Amati ricorda che “la struttura, di proprietà del Comune di San Pancrazio, in origine destinata a struttura sociale, fu offerta in comodato alla Asl e adeguata e ristrutturata in tempi brevissimi”. “La Regione, inoltre e su mia proposta, autorizzò l’istituzione dell’ospedale e azzerò, con legge, il debito contratto dal Comune per la realizzazione della struttura. Sul Comune di San Pancrazio ricaddero, dunque, due benefici: l’istituzione di un presidio sanitario e l’alleggerimento di un peso sul bilancio comunale”.

"Ora siamo allo sprint finale: mi occuperò ogni giorno - conclude Amati - del rilascio delle autorizzazioni, come sempre faccio per tutte le iniziative promesse, per avviare la struttura all’esercizio.”