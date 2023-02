Capi squadra del 118: "Sia riconosciuta crescita professionale ed economica"

BRINDISI - Un capo squadra per ogni postazione del 118 dell’Asl Brindisi, ma sia riconosciuto un “un metodo legittimo nella crescita professionale ed economica di coloro che svolgeranno tale mansione”. Questa la richiesta avanzata dai rappresentanti dei sindacati Failm Servizi Terziario (Claudio Capodieci), Massimo Pagliara (Cisal) e Davide Sciurti (Fismic/Filcom) a seguito di un incontro presso la sede di Sanitaservice Brindisi che si è svolto lunedì scorso (6 febbraio), fra l’amministratore unico della società in house, Francesco Zingarello Pasanisi, il responsabile delle Risorse umane, Vincenzo Attore, e le stesse organizzazioni sindacali per discutere dell’organizzazione del servizio 118, affidato alla Sanitaservice dall’1 gennaio 2023, e per l'individuazione dei potenziali capi squadra.

“Per far fronte agli obiettivi prefissati dalla società e garantire un servizio 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno – si legge in una nota congiunta dei sindacalisti - è necessario creare una rete omogenea con degli sforzi organizzativi, ragion per cui necessita individuare in ogni postazione del 118 un/una capo squadra, che possa interfacciarsi quotidianamente con il coordinatore del servizio su eventuali criticità e risoluzioni con tempestività, al fine di assicurare a tutti i cittadini un efficiente servizio sanitario”.

“Tale individuazione – si legge ancora nella nota sindacale congiunta - sarà assegnata in via temporanea (con durata di 3-4 mesi), per consentire la rotazione nel ruolo al personale della categoria C (autisti/soccorritori) presente in ogni postazione; le prime assegnazioni avverranno secondo posizione in graduatoria per postazione e successivamente proseguire nella rotazione adottando lo stesso criterio”.

I sindacati hanno dichiarato che “pur condividendo le scelte atte a risolvere l’argomento nell’immediato, ritengono necessario riconoscere un metodo legittimo nella crescita professionale ed economica di coloro che svolgeranno la mansione di capo squadra”. Infine “auspicano, che in futuro si abbia continuità nei momenti di confronto con il sindacato e che sia nei tempi giusti e a 360 gradi”.