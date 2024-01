Radiologia Interventistica: Fabiano Amati sollecita l'adozione di atti formali

BRINDISI – Il consigliere regionale Fabiano Amati sollecita l’attivazione delle procedure per l’avvio del servizio di Radiologia interventistica presso l’ospedale Perrino di Brindisi: una disciplina salva – vita, come rimarcato dallo stesso consigliere.

“Dopo tre giorni dall’audizione in Commissione dell’assessore Palese e del direttore del Dipartimento Montanaro – afferma Amati in una nota - non risulta l’adozione di alcun atto formale in grado di materializzare la riattivazione del servizio di Radiologia interventistica all’ospedale Perrino di Brindisi. Eppure l’impegno assunto era quello di compiere il tutto entro due o tre giorni”.

“Per questo motivo – prosegue Amati - ho sollecitato l’assessore e il direttore del Dipartimento all’adozione degli atti necessari oppure a farci sapere chi e perché non sta facendo il proprio dovere. Con l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro, i solleciti saranno quasi quotidiani, perché quasi ogni giorno c’è un malato in condizioni critiche che viene portato al Perrino e avrebbe bisogno della Radiologia interventistica per aver salva la vita. E scusate se è poco”.