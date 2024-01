Ospedale Perrino: il reparto di Medicina Interna intitolato al dottor Piero Gatti

BRINDISI - Con atto adottato in data odierna (9 gennaio) la direzione generale ha disposto l’intitolazione del reparto di Medicina Interna dell’ospedale Perrino in memoria del dottor Piero Gatti, venuto a mancare prematuramente il 31 dicembre scorso per un incidente in mare.

La richiesta era stata presentata dalla direzione medica e amministrativa del Perrino per onorare la memoria dello stimato professionista che ha diretto il reparto con spirito di dedizione e vicinanza ai pazienti e ai colleghi, rendendolo un punto di riferimento non solo nell'ambito della Asl Brindisi ma anche al di fuori dei confini provinciali.

La proposta ha trovato il pieno e incondizionato assenso della direzione generale che ritiene doveroso un giusto tributo a una figura degna e meritoria come quella del medico. Nel reparto sarà affissa una targa a lui dedicata.

Intanto venerdì 12 gennaio alle ore 16, nella cappella dell'ospedale Perrino, si terrà una messa in memoria del dottor Piero Gatti celebrata dall'arcivescovo di Brindisi monsignor Giovanni Intini.