"Io, affetto da sclerosi multipla da 20 anni, dico 'grazie' a tutto il reparto di Neurologia"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento da parte di un paziente nei confronti dello staff del reparto di Neurologia dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Mi chiamo Davide, ho 43 anni e sono di Brindisi. Sono affetto da Sclerosi Multipla da 20 anni e sono sempre stato seguito dal reparto di Neurologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Ero giovane quando mi fu diagnosticata la malattia, avevo 23 anni, oggi mi guardo indietro e riflettendo su tutto quello che è successo nella mia vita sono consapevole che il perno fisso su cui ho sempre potuto contare (oltre a mia moglie) è stato proprio il reparto di Neurologia della mia città.

Negli inevitabili periodi difficili densi di problemi sia fisici che di umore legati entrambi alla patologia, ho sempre potuto fare affidamento sulla disponibilità e sulla preparazione del personale medico e infermieristico che mi ha seguito e mi segue ancora. In 20 anni non mi sono mai sentito rispondere un "no, non è il momento", un "mi dispiace non si può fare". Le risposte sono sempre state: "Stai tranquillo, adesso vediamo come poter risolvere". Parole fondamentali da ascoltare da parte di un malato in un momento di difficoltà.

Nel reparto si respira positività, e mi sento di dover ringraziare il dottor Augusto Rini e la dottoressa Mattea Modesto, professionisti preparati e disponibili dal punto di vista umano, sempre pronti ad aiutare nonostante il grande carico di lavoro e il poco personale. Sabrina, Rita, la caposala Maria e tutto il personale che conosco di vista ma non per nome.

Dietro ad un reparto che funziona bene ci sono tante persone che ci mettono impegno, dedizione e tanta positività.

Grazie davvero a tutti.