Lavori di ristrutturazione: radiografie ed ecografie sospese fino al 30 giugno prossimo

BRINDISI - La Asl di Brindisi attraverso un post sulla pagina Facebook dell'azienda comunica che, a causa di lavori di ristrutturazione di alcuni ambulatori della Radiologia dell’ospedale Perrino, non saranno erogate agli utenti esterni radiografie ed ecografie fino al 30 giugno e densitometria ossea fino al 15 settembre 2022. E’ in corso l’attività di recall degli utenti già prenotati per la ricollocazione in altre strutture.