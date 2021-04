Pelle più sana e peso forma, ecco la dieta per la primavera

Prepariamoci a vivere la bella stagione pieni di energia, recuperando anche con il peso forma. Per avere una pelle e una chioma più sana e luminosa non bisogna dimenticarsi di bere 1,5-2 litri di acqua al giorno. Fare anche un po’ di movimento rivitalizza il corpo e la mente combattendo lo stress e migliorando il nostro umore

La primavera è forse la stagione più attesa da tutti: abbiamo il bisogno di lasciarsi il freddo alle spalle per godere di giornate più miti. In realtà, molte persone vivono con un po’ di disagio il cambio di stagione, avvertendo più stanchezza e irritabilità, facendo fatica a prendere sonno e in generale con quel senso di spossatezza. C’è un motivo perché ciò avviene: infatti, la causa principale è l’aumento delle ore di luce che accelera le attività di tutto l’organismo, con un maggior dispendio energetico. Altro aspetto da non trascurare è che l’inverno lascia in eredità qualche chiletto di troppo, causato dalla sedentarietà e da un’alimentazione più calorica, utile per combattere il freddo.

Il primo passo per sconfiggere questi malesseri momentanei e tornare in forma seguendo un regime alimentare mirato, con meno grassi ma ricco di vitamine e sali minerali: è dimostrato che il giusto apporto di queste sostanze contribuisce a ridarci energia oltre che a depurare l’organismo.

Le vitamine che non devono mancare

Gruppo B: potenziano l’assimilazione di carboidrati e proteine stimolando il metabolismo; si trovano soprattutto in noci, latte, uova, carne, cereali integrali e legumi.

Vitamina C: supporto ideale per il nostro sistema immunitario, depura l’organismo ed è un potente antiossidante. Si trova negli agrumi, kiwi, fragole, peperoni, verdure a foglia verde.

Vitamine A ed E: ad azione antiossidante, sono benefiche per la pelle. La A si trova nei vegetali di colore giallo-arancio, sotto forma di betacarotene, ed è presente anche nelle uova e nel pesce; la vitamina E si trova negli oli vegetali, legumi e frutta secca.

I sali minerali che non devono mai mancare

Calcio: lavora in sinergia con il magnesio e il potassio nella trasformazione dei nutrienti in energia nel buon funzionamento del sistema nervoso. Si trova nei latticini e nelle verdure a foglia verde.

Ferro: fondamentale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue; è presente nella carne, legumi e verdure a foglia verde.

Fosforo: una sua carenza determina stanchezza e malessere in generale. Abbonda nel pesce, latticini, carne ed ortaggi.

Manganese: importante per il metabolismo degli zuccheri e per supportare il sistema nervoso; presente nella frutta secca e nei cereali.

Cosa portare a tavola?

Non devono mai mancare i carboidrati (zuccheri), sia semplici sia complessi, che sono la principale fonte di energia. I primi forniscono energia immediata e si trovano in frutta, miele, e confetture; quelli complessi in pasta, pane, riso e cereali derivati.

Per potenziare il loro effetto depurativo è bene sceglierli nella versione integrale, perché ricchi di fibre che favorendo l’attività dell’intestino limitano il contatto delle sostanze nocive con le pareti intestinali.

Anche i grassi devono far parte della nostra dieta: sono un’importante fonte di energia e svolgono funzioni essenziali per l’organismo tra cui la produzione di ormoni. E’ bene limitare quelli animali e preferire gli oli vegetali (olio evo a crudo) e gli acidi grassi Omega 3 contenuti nei pesci grassi (salmone, sgombri e sardine).

In genere per perdere peso e sgonfiarsi, sono da privilegiare le cotture leggere che non richiedono troppi condimenti e occorre limitare l’utilizzo del sodio che, in eccesso, causa ritenzione idrica. Per insaporire le pietanze si utilizzano erbe aromatiche che, essendo prive di calorie, hanno proprietà digestive e depurative.

