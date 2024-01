Medicina interna al Perrino: "Pazienti assistiti giorno e notte con il sorriso"

Riceviamo e pubblichiamo

Solo quando si arriva in codice rosso si capisce quanta riconoscenza dobbiamo a medici, infermieri e operatori sanitari del Pronto soccorso e di Medicina Interna dell’ospedale di Brindisi. Un'equipe di pronto intervento che lavora duramente sotto costante stress. Con la consapevolezza che qui anche pochi secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte.

La notte del 29 dicembre è capitato, dopo una corsa in ambulanza, le porte del Pronto soccorso si sono spalancate e qui una squadra di angeli ha salvato, tra le tante, una vita, quella di mio fratello. Quella sera dalle ore 20 alle 5 del mattino sono passati decine e decine di pazienti dall’accettazione al piano terra dell’ospedale Perrino e c’erano loro a curarli, senza sosta. Gli accessi erano continui e i sanitari sempre lì, pronti, incredibili, bravissimi. Mai un cedimento, per ore, dopo turni massacranti, mentre fuori erano giorni di festa.

Solo quando si prova quella paura che toglie il fiato si comprende il lavoro di chi quel respiro cerca di farlo tornare. In un flusso continuo di patologie, dolori e lacrime, questi professionisti mantengono efficienza e sangue freddo, nonostante tutto e a volte tutti. Già perche anche quella notte non sono mancate le urla di chi preso dal panico per il proprio caro reclamava che venisse immediatamente visitato.

Controlli urgenti certo, magari per una gamba rotta o per un’influenza, ma che di fronte a un emorragia interna per esempio potevano, forse, aspettare. E non per mancanza di volontà da parte dei sanitari ma proprio per mancanza di sanitari. Questo peró a volte non lo si vuole vedere. Perchè ci si accorge egoisticamente solo della propria gamba rotta. Che merita un intervento tempestivo, certo, ma che forse rispetto a persone in pericolo di vita puó aspettare qualche minuto.

Come quando nel reparto di Medicina Interna semintensiva c’è qualcuno che arriva urlando senza camice e mascherina perchè quei “cattivi” che curano i nostri cari non vogliono vedere le camere dei degenti affollate, perchè si tratta di persone che lottano per vivere, per le quali anche un raffreddore puó essere fatale.

Invece loro no, arrivano in reparto e pretendono di vedere, toccare, respirare in faccia alla propria anziana madre, urlando contro chi la salute di quella madre la cura e la difende, anche da loro, i familiari.

Al terzo piano dell’ospedale Perrino, infatti, sono ricoverati pazienti con storie cliniche difficili e complicate. Degenti assistiti giorno e notte da medici, infermieri e operatori sanitari eccezionali che li curano a 360 gradi, anche con il sorriso. A tutti loro voglio dire grazie, grazie per quello che fate e per come lo fate.

Voglio fare alcuni nomi, chiedo scusa agli altri, (purtroppo trovare i nomi di infermieri e ausiliari del Pronto Soccorso di quella sera è stato impossibile, e anche per Medicina Interna non è stato semplice)



- Dott.ssa Paola Falappone, una professionisra eccezionale, umana e competente (medico reumatologo, Medicina Interna)

- Dott.ssa Valentina Del Prete, una professionista straordinaria e sensibile (chirurgo gastroenterologo)

- Dottoressa Francesca Albano, una professionista competente (chirurgo gastroenterologo)

- Dott. Michele Di Bono, un medico speciale: “che fortuna averla incontrata”! ( chirurgo, Pronto soccorso)

- Annamaria Vendetta, straordinaria, un pilastro, una professionista incredibile (infermiera del triage)

- Dott. Vincenzo Boccaccio, un grande medico, serio e preparato (gastroenterologo, Medicina Interna)

- Giovanni Marino, Persona eccezionale, lavoratore instancabile sempre col sorriso, (Oss Medicina Interna)

- Selene Assi, All’inizio sembra “severa”, invece poi si capisce che la sua è serietà e dedizione, nel lavoro ci mette l’anima, è speciale, menomale che c’è stata (Ausiliaria Medicina Interna)

- Alessandra De Pace, che bella persona e che grande professionista (Infermiera Medicina Interna)

- Riccardo Tarantini, un angelo, con un cuore grande, grazie per tutti gli aggiornamenti e per esserci stato vicino (infermiere Pronto Soccorso)

Con affetto, stima e riconoscenza

Marialuisa Giuliano