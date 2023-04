Lions day 2023: screening sanitari gratuiti anche per bambini

MESAGNE - Attività in ambito umanitario, ma anche di stretta vicinanza al territorio sul fronte sanitario. Anche in provincia di Brindisi si celebrerà il Lions Day 2023. Per questa ricorrenza i clubs Lions della provincia di Brindisi saranno presenti nella Villa Comunale di Mesagne.

In questo spazio, domenica 23 aprile, dalle ore 9 alle 13, saranno allestiti gazebo dove personale medico specializzato effettuerà gratuitamente screening per la prevenzione del diabete e screening rivolti ai bambini di 4/5 anni per l'ambliopia, più conosciuta come "occhio pigro". Inoltre i soci Lions forniranno informazioni sulle tante attività messe a disposizione delle scuole e presenteranno le iniziative effettuate per la lotta alla povertà, per la salvaguardia dell'ambiente del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

Saranno illustrati i progetti che la Fondazione Internazionale (Lcif) svolge per portare aiuto in qualunque parte del mondo, ove si verifichi un'emergenza umanitaria o naturale, come il recente terremoto in Turchia e in Siria, e i service che i Lions offrono per migliorare la qualità della vita dei non vedenti e ipovedenti.

Durante la manifestazione si promuoverà la raccolta di occhiali usati (da vista e da sole) che si potranno depositare nell'apposito contenitore e saranno donati a chi ne ha bisogno. Ci sarà la testimonianza di una persona non vedente a cui i Lions hanno donato un cane guida.