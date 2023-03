“Lotta ai tumori del sangue”, dibattito a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - “Lotta ai tumori del sangue - Ematologia e Medicina Trasfusionale tra presente e futuro in terra di Brindisi” è il titolo del convegno-dibattito promosso dall’AIL Brindisi, l’Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma e l’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino, in programma giovedì 16 marzo pv (inizio alle ore 17,30) a San Michele Salentino, presso la Pinacoteca “S. Cavallo”, in via G. Pascoli, 26.

“A San Michele Salentino - spiega Carla Sergio, presidente di Ail Brindisi - si terrà un importante convegno che vede l'Ail, il reparto di Ematologia e il Centro trasfusionale dell'ospedale Perrino, uniti nell'affrontare i temi riguardanti le nuove terapie per i pazienti ematologici e lanciare un appello per la raccolta di sangue. Ringraziamo i nostri amici e soci di San Michele che hanno fortemente voluto questa giornata, coinvolgendo la cittadinanza sulle delicate tematiche ematologiche”.

I saluti sono affidati a Giovanni Allegrini (sindaco di San Michele Salentino), aCarla Sergio (presidente Ail Brindisi). Gli interventi, invece, a Domenico Pastore (primario Uoc Ematologia ospedale “Perrino” di Brindisi) che parlerà di “L’Ematologia a Brindisi, tra passato, presente e futuro” ed alla dottoressa Antonella Miccoli (primario Centro trasfusionale del “Perrino” , che affronterà il tema de “Le donazioni di sangue nel territorio di Brindisi”.

Nel corso dell’evento sarà proiettato “L’uomo del bene”, docufilm sul professor Franco Mandelli. L’ingresso è libero.