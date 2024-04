Mammografia ed ecografia: a Brindisi due giorni dedicati alla prevenzione

BRINDISI - Al fine di promuovere il benessere e la salute delle proprie concittadine, l'Amministrazione comunale di Brindisi ha deciso di patrocinare l'iniziativa dell'associazione no profit "Prevenzione e Vita", in partnership con WelfareCare Società Benefit e con l'associazione no profit "Cuore di Donna". L'evento comprende la realizzazione nel territorio di due giornate, venerdì 3 e sabato 4 maggio, dedicate allo screening preventivo (mammografia ed ecografia) in forma totalmente gratuita.

L'iniziativa si realizzerà grazie alla WelfareCare, che porterà una clinica mobile completamente corredata di macchine radiologiche di ultima generazione e corredata di un'équipe medica e paramedica del centro diagnostico Sfera. Le due giornate daranno la possibilità a moltissime donne di effettuare mammografia ed ecografia totalmente gratuite. E' stato possibile realizzare l'evento grazie all'intervento di enti ed imprenditori del territorio che hanno supportato l'iniziativa.

L'Amministrazione ringrazia tutti gli imprenditori e in particolare: la Cassa Edile di Brindisi, che ha riservato un'intera giornata, Eurospin Puglia SpA (Main Sponsor), Consorzio Asi di Brindisi, Farmacia Rubino, Gorgoni Shipping, Confindustria, Convertino Srl, VG Capital srl, Unmaned srl, Co.Mo.Sud srl, Cps Converter srl, Cantieri Danese Giovanni, Lab. Analisi Cliniche Dottor Leo. Tutti, si legge in una nota, "si sono mostrati sensibili alla tematica e hanno dimostrato, con un atto tangibile, il loro forte legame con il territorio e i loro concittadini".