"Ti prendo a cuore": a Mesagne controlli gratuiti contro i rischi delle malattie cardiovascolari

MESAGNE - Campagna di prevenzione con screening cardiovascolare gratuito rivolto ai cittadini mesagnesi che abbiano compiuto 50 anni di età, posti limitati con prenotazione obbligatoria: le attività di controllo specialistico si svolgeranno nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio prossimi, dalle ore 9 alle ore 18, presso i locali del Centro Polivalente Anziani ‘Francesco Bardicchia’ sito in via Mameli a Mesagne.

Gli interessati dovranno effettuare la prenotazione recandosi il prossimo giovedì 5 maggio presso il Centro Polivalente muniti di tessera sanitaria e documento di identità, dalle ore 16 alle ore 18. Per informazioni: 320.4123975 - www.cardiocasa.it; indirizzo email info@cardiocasa.it. Il protocollo d’intesa - sottoscritto tra la città di Mesagne, ufficio Politiche e Solidarietà Sociali, e la Società ‘CardioOnLineEurope – Specialisti in telemedicina’ in collaborazione con ‘Care of - La Cultura della Telemedicina’, senza costi per il Comune - consente alle persone che chiedono di essere sottoposte al controllo di effettuare un elettrocardiogramma. Il referto verrà valutato in tempo reale da cardiologi operativi su piattaforma digitale certificata dal ministero della Salute.