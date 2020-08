Ospedale Perrino: orari e modalità di ingresso in vigore dal 5 agosto

BRINDISI - Al fine di migliorare l’organizzazione dei flussi in entrata dell’Ospedale Perrino di Brindisi, da mercoledì 5 agosto l’ingresso avverrà in tre punti distinti per tipologia di utenza e fascia oraria, sempre previa misurazione della temperatura.

L’ingresso principale (varco 1), aperto h24, è riservato ai pazienti diretti al Pronto soccorso con auto propria o ambulanza. Il pre-triage sarà effettuato a cura del reparto di Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza nella struttura dedicata nei pressi della portineria. Dall’ingresso principale entrano anche i dipendenti, in auto solo nella fascia oraria dalle 15.00 alle 6.00, con misurazione della temperatura in portineria.

L’ingresso centrale (varco 2), esclusivamente pedonale, aperto dalle 7.30 alle 20.30 e nei festivi dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.30, è dedicato ai pazienti con prenotazioni e visitatori. Verrà rilasciata attestazione della verifica della temperatura da presentare al servizio in cui sarà eseguita la prestazione.

L’ingresso fornitori (varco 3), infine, è aperto dalle 6.00 alle 15.00 per l’accesso solo in auto, ed è riservato a pazienti con percorso preferenziale e fragili, dipendenti, tirocinanti e specializzandi, fornitori e lavoratori di aziende esterne.