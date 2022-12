"Nuovi scenari nella prevenzione cardiovascolare": incontro con i cittadini

BRINDISI - Mercoledì 14 dicembre prorssino alle ore 17.30, presso la sede di “Brindisi cuore” (auditorium del Polo Universitario Asl Br, ex ospedale di summa), avrà luogo un nuovo appuntamento del mecoledi’ di "Brindisi cuore" edizione a.s. 22/23 nella sua ormai storica rassegna di incontri divulgativi di Educazione alla salute aperto a tutta la cittadinanza. Un appuntamento ormai fisso su prevenzione e salute organizzato dall’associazione “Brindisi Cuore” presieduta dal dr. Paolo Panunzio con il dr. Gianfranco Ignone, presidente del Comitato tecnico dell’Associazione. Il tema sarà "Nuovi scenari nella prevenzione cardiovascolare" e sarà affrontato dal cardiologo Mario Guadalupi.

Gli incontri dell’anno sociale 2022/23 presentano argomenti nuovi ed importanti novità diagnostiche, curative e di prevenzione. Ogni argomento è stato scelto in base all’interesse manifestato dai partecipanti nelle recedenti edizioni e viene trattato in modo da renderlo accessibile a tutti. Finalità fondamentale dell’iniziativa è quella di sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari, diffondere messaggi ed informazioni sui corretti stili di vita, fornire utili strumenti di prevenzione per tutelare la propria salute.

"Orgogliosi di aver costruito intorno a noi in questi lunghi anni un valido e saldo rapporto con i soci, professionisti sanitari, volontari impegnati nella prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, certi che le malattie cardiovascolari possono essere sconfitte con la prevenzione seguendo una dieta sana, praticando moderata attività fisica, non fumando, assumendo correttamente i farmaci prescritti dal medico: sono comportamenti che possono fare la differenza ed è, quindi, un problema culturale su cui bisogna intervenire. Con i nostri incontri del “Mercoledì di Brindisi Cuore” ci auguriamo di contribuire a promuovere questa consapevolezza presso i soci e i cittadini tutti. Alla fine di ogni singolo incontro, si possono chiedere chiarimenti e consigli; proporre nuovi argomenti da trattare nel corso del prossimo Anno Sociale 2023/24.

Nuovi scenari nella prevenzione cardiovascolare

La prevenzione cardiovascolare è quell'insieme di misure da mettere in atto per la gestione e il monitoraggio dei fattori di rischio cardiovascolari, ossia di quei fattori che aumentano il rischio di andare incontro a una malattia cardiovascolare, come infarto o ictus o morte cardiovascolare, siano essi cosiddetti non modificabili (età, sesso, razza, familiarità) o modificabili (ipertensione, dislipidemia, diabete, fumo, obesità, cattiva alimentazione, sedentarietà, scarsa aderenza terapeutica).

La pandemia da Covid-19 ha fatto emergere problemi significativi. Infatti, diagnosi effettuate in ritardo, monitoraggi meno frequenti, trattamenti non tempestivi rappresentano alcuni comportamenti tipici di questo periodo pandemico, che portano a sottovalutare le diverse problematiche non correlate al virus, determinando un peggioramento del quadro clinico nei pazienti cardiovascolari.

In questo contesto, particolarmente importante è l'attività del medico di medicina generale, rivolta alla stratificazione del rischio cardiovascolare della popolazione assistita, individuando soprattutto i soggetti ad alto rischio cardiovascolare con conseguente trattamento più efficace dei fattori di rischio ed una più precoce individuazione di eventuali danni d'organo.

Si discuterà, inoltre, dell'utilizzo degli antiaggreganti piastrinici, il cui meccanismo d'azione, come è noto, è legato alla soppressione dell'aggregazione delle piastrine e quindi alla prevenzione delle trombosi; il loro utilizzo è ormai una delle strategie terapeutiche più attuali, sia in prevenzione primaria che secondaria delle malattie cardiovascolari.