Perrino: nuovo team di fisiatri e fisioterapisti al servizio dei pazienti

BRINDISI - Dando seguito alla riorganizzazione su base dipartimentale istituita nella Asl di Brindisi nel 2017, è nata l'Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di fisiatria. La titolarità dell'incarico di responsabile dell’Uosd è stata conferita al dirigente fisiatra, Giovanni De Stradis.

A collaborare con il dottor De Stradis ci sono i fisiatri: Faita Alessandra, Pignatelli Giovanni, Baccaro M. Lucia. Su disposizione della direzione generale, è inoltre confluito nella stessa Uosd il gruppo "storico" dei fisioterapisti dell'ospedale Perrino di Brindisi composto da Savina Silvana, Iadicicco Gabriella, Di Emidio M. Antonietta, Piscopiello Salvatore, Cervellera Franca, Greco Decimo Francesco, con l’inserimento dell'unità infermieristica Lucia De Carlo. Si è insomma creato un "Pool" di professionisti armonioso e umile in cui non ci sono differenze tra "operatori della riabilitazione". Il breafing mattutino sui trattamenti fisioterapici richiesti rappresenta un momento di condivisione e di aggregazione importante per affrontare con serenità la giornata lavorativa.

Un clima sereno, del resto, è fondamentale per garantire trattamenti riabilitativi ottimali su casi complessi ed impegnativi come quelli presenti in reparti quali Neurologia, Stroke unit, Neurochirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Oncologia, terapie intensive, compresi i reparti Covid, senza dimenticare reparti che necessitano di competenze specifiche come Centro ustioni, Utin e Pneumologia.

Da non tralasciare Inoltre l'attività di tutor clinico che il gruppo svolge da anni per conto del corso di laurea in fisioterapia del polo universitario "Vittorio Valerio" Asl Br (Sede distaccata università degli studi di Bari "Aldo Moro").