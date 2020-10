Giornate dell'alimentazione, seminario del Gal Alto Salento

OSTUNI - Si terrà sabato 17 ottobre, alle ore 10, presso la sede del Gal Alto Salento ad Ostuni, il seminario “La piramide alimentare, base per una corretta alimentazione”, organizzato nell'ambito di una serie di incontri che la fondazione Its agroalimentare Puglia sta svolgendo in occasione della “Giornata Mondiale dell’Alimentazione”, per parlare dei temi legati ai rischi derivanti dall’abbandono delle terre e sul ruolo e l’importanza di una corretta alimentazione in età evolutiva. Il seminario sarà arricchito dagli interventi di Domenico Rogoli, segretario alla presidenza della dondazione della dieta Mediterranea, di Rosanna Panebianco, presidente dell’ordine Veterinari di Brindisi e coordinatrice del progetto “Il Mare che Vorrei” e di Cosimo Damiano Guarini, agronomo e scrittore. A coordinare i lavori sarà Carmelo Greco, Gal Alto Salento 2020.

L'ente da sempre promuove iniziative volte alla sensibilizzazione culturale, alimentare e l’occasione è utile per promuovere le attività messe in campo sui temi della pesca sostenibile e della tutela del mare attraverso la promozione di modelli alimentari consapevoli legati al pescato locale e di stagione nell’ambito del progetto dal titolo “Il Mare che Vorrei”, in fase di realizzazione, con l’intervento a titolarità 5.3 “Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori ittici sul paesaggio marino e costiero” del Pal Alto Salento 2014 – 2020 e finanziato con i fondi Feamp. Al fine di garantire la massima diffusione dei contributi della giornata e rispettare le restrizioni sanitarie Covid, l’evento sarà trasmesso in diretta Facebook. Per tutte le info sull’evento è possibile contattare il Gal attraverso mail all’indirizzo info@galaltosalento2020.it o via telefono al numero 0831.305055