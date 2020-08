Ospedale Perrino: storico centralinista in pensione dopo più di 40 anni

BRINDISI - Dopo oltre 40 anni di servizio, Michele Stasi, centralinista dell’ospedale Perrino di Brindisi, va in pensione. Quello di venerdì (31 luglio) è stato il suo ultimo giorno di lavoro. L’amico Davide Gigliola gli rivolge un pensiero augurale: "Ha lavorato con dedizione e serietà contraddistintosi per la disponibilità e la gentilezza nei modi. Michele nel centralino è stata la voce che ha accolto migliaia di richieste, smaltendole nei vari ambulatori e reparti. Ha lavorato ‘nascosto’ agli occhi, ma ha dato voce, orecchio e consiglio a chi per svariate necessità chiama in ospedale. Il traguardo raggiunto fa pensare a quanto bene si possa fare e come si possa lavorare bene senza ricercare necessariamente la visibilità, il consenso, l’approvazione”.

“Basti immaginare che ‘accogliere’ chi telefona in ospedale magari per avere informazioni per la propria salute o di cari ricoverati è di per sé motivo di ansia. Michele, oltre allo smistamento è stata la voce che tranquillizzava e incoraggiava. E credo non sia scontato. Quindi è doveroso dirti grazie anche per questo.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il fatto di lavorare dietro le quinte non ha oscurato la tua fama e la stima da parte di tutto il personale, dai medici ai pulitori. Cosa rara in un ambiate lavorativo così variegato. Tantissime e disparate sono le storie ‘ascoltate’ nei tanti anni di lavoro che potresti scrivere un libro a proposito…ma ora hai tempo per raccontarle con simpatia e forse un velo di malinconia. Ti auguro di godere di questa nuova fase della vita con soddisfazione e serenità e di vivere tempo sereno con la tua famiglia e i tuoi amici. Grazie per ciò che hai dato e auguri per quello che verrà”.