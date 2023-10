Operatrice ricuce cadavere e posta foto. Il dg Asl: "Comportamento grave e negligente"

BRINDISI - Si è fatta fotografare mentre, sorridente, ricuce un cadavere sottoposto ad autopsia. Poi ha pubblicato lo scatto in una storia del suo profilo Facebook. La protagonista del macabro scatto è un'operatrice dell'ospedale Perrino di Brindisi. La notizia è uscita sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il post, rimasto online fin quando la storia non è sparita dal profilo, sarebbe stato pubblicato lo scorso 1 maggio, da un account su cui sono riportate le generalità dell’operatrice. Nel giro di poche ore avrebbe ottenuto decine di interazioni tra like, cuoricini, emoticon, oltre a circa 15 commenti commenti. In alcuni di essi si sarebbe fatto riferimento anche alla giornata della festa dei lavoratori.

La posizione dellìOrdine dei medici

Il presidente della federazione nazionale dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli, intervistato dal Corriere, definisce “l’argomento parecchio scivoloso”. “Non so dire - si legge nelle dichiarazioni del professionista riportate dal Corriere - se a una caposala sia consentito o meno di eseguire la sutura su una salma in obitorio. Resta il fatto che le foto scattate con la faccia sorridente davanti al cadavere mi sembrano, comunque, un’offesa al decoro della professione infermieristica, oltre che un gesto di pessimo gusto, per cui l’Ordine degli infermieri potrebbe anche avviare un procedimento disciplinare. Magari, dietro la porta c’erano pure i parenti del defunto a disperarsi per il dolore”.

La reazione del dg asl

Nell’arco della mattinata arriva anche la reazione del direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio. “Prendo atto stamani, dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno – afferma il Dg - di un grave e negligente comportamento attribuito ad una dipendente della Asl Br e risalente a diversi mesi fa, da quanto si apprende, al primo maggio di quest'anno”.

“L'azienda - afferma ancora De Nuccio- prende le distanze da ogni azione individuale che ne comprometta l'integrità e allo stesso tempo non può restare indifferente rispetto a questi episodi, che vanno tuttavia accertati e approfonditi. Mi attiverò a tal fine segnalando il fatto a chi di competenza”.

La nota dell'Ordine degli infermieri

L'Ordine degli Infermieri della provincia di Brindisi esprime la propria posizione ufficiale. "Intanto – dice il presidente, il dottor Antonio Scarpa – è fondamentale chiarire che la persona coinvolta in questa deprecabile vicenda non è un'infermiera. Pertanto, siamo di fronte a un comportamento individuale che non è ascrivibile all’etica ed alla professionalità degli infermieri iscritti al nostro Ordine. Ritengo, inoltre, necessario sottolineare che il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che ha detto la sua sulla vicenda, si è espresso su una questione che non è di sua competenza. Pertanto, lo invito a verificare accuratamente le fonti prima di esprimere opinioni, in modo da evitare equivoci e fraintendimenti in situazioni delicate come questa. Allo stesso modo, sottolineo l'importanza della prudenza nei commenti pubblici, incoraggiando tutti gli attori coinvolti a verificare accuratamente le informazioni prima di esprimere opinioni ufficiali. Tutto ciò premesso, l'Ordine degli Infermieri della provincia di Brindisi ribadisce il suo impegno per la tutela del decoro e della reputazione della professione infermieristica, garantendo che misure appropriate saranno sempre adottate nei confronti di chiunque agisca in modo inappropriato e irresponsabile.

Articolo aggiornato alle ore 12.57 (la nota dell'Ordine degli infermieri)