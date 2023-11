Diabete: appuntamento con screening gratuito domenica in piazza a Fasano

FASANO - Il Lions Club Fasano con il Leo Club organizzerà per domenica 26 novembre 2023 una giornata per la prevenzione del diabete con una sessione di screening gratuito con misurazione della glicemia, controllo della pressione arteriosa, misurazione circonferenza vita e peso. Sarà anche somministrato un questionario utile a conoscere lo stile di vita di chi si sottopone al controllo per offrire suggerimenti per la prevenzione di malattie metaboliche e cardiache.

Lo screening sarà effettuato a Fasano, in piazza Ciaia, presso la sede della Confraternita SS. Sacramento, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e gli interessati, per la misurazione della glicemia, dovranno sottoporsi al controllo a digiuno.

L’attività sarà realizzata grazie alla collaborazione di Felice Lanzisera (farmacista e vice presidente del Lions Club Fasano), Roberto Iachetti Amati (medico e socio Lion Club Fasano), Benedetto Legrottaglie (infermiere professionale) oltre al prezioso contributo del personale specializzato della Croce Rossa Italiana, sezione di Fasano.

Lo screening è da ritenere uno strumento molto importante per la prevenzione del diabete, malattia che viene identificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari. Ad oggi nel mondo si stimano oltre 530 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030. In Europa la malattia interessa circa 60 milioni di adulti e gli italiani con diabete sono circa 4 milioni, ma si stima che un ulteriore milione abbia la malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata.

La grande diffusione del diabete determina quindi la necessità di porre sempre maggiore attenzione alle tematiche della prevenzione primaria e secondaria (diagnosi precoce) e la necessità di migliorare le conoscenze e la consapevolezza delle persone per arginare l’epidemia di diabete nel mondo, attività in cui i Lions sono da sempre in prima linea.