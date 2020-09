Proprietà del limone: berlo con acqua tiepida e al mattino fa miracoli?

I limoni sono i frutti dell’albero di limone (Citrus Limon). Alleati del sistema immunitario, favoriscono la digestione e aiutano la pelle a mantenere lucentezza e benessere.

Scopriamo i suoi benefici!

Il limone ha la buccia gialla, che può essere liscia o ruvida, ricca di oli essenziali che vengono estratti per uso alimentare o anche in profumeria. La polpa è suddivisa in spicchi e al suo interno possono essere presenti o meno i semi. Esistono diverse varietà di limone, ma tutti con le medesime proprietà nutrizionali. Esiste anche una varietà con la buccia verde chiamata verdello.

Il limone è coltivato in tutto il mondo, in particolare in zone dal clima caldo quindi nei paesi della fascia subtropicale. In Italia i limoni si coltivano in Sicilia, in Calabria e in Campania, con i famosi limoni di Sorrento e della Costiera amalfitana.

Come è noto, i limoni sono una preziosa fonte di vitamina C, la principessa di tutte le vitamine. Infatti, per difendersi dagli attacchi di influenza e di raffreddore è importante assumerla regolarmente perché abbassa i livelli di istamina, il composto organico responsabile dell’arrossamento degli occhi. Ha inoltre un effetto antiossidante e aiuta l’organismo nella produzione di collagene, ovvero la sostanza che tiene unite tra loro le cellule e che partecipa alla guarigione di ferite o tagli.

Acqua tiepida e limone al mattino fa bene?

Bere un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone a digiuno non fa miracoli, se non si è accorti nel resto della giornata e se non si ha a cuore di curare la propria alimentazione a prescindere da questa bella abitudine. Infatti, berlo al mattino è molto salutare. Pur non essendo una pozione magica, questo semplice rimedio naturale preso a digiuno fa molto bene all’organismo e al cervello. Idrata il corpo, apporta potassio, è fonte di vitamina C e ha ottime proprietà alcalinizzanti.

Ma bere acqua e limone fa davvero miracoli per il nostro organismo? La risposta è no!

Bere acqua tiepida e limone la mattina non cura nulla e non fa perdere peso. Questa bevanda naturale contribuisce a migliorare l’equilibrio interiore grazie ai suoi micronutrienti, flavonoidi e acidi organici. Berne un bicchiere a digiuno è sempre positivo, a meno di non soffrire di ulcere e altri problemi di salute. Infatti, i muscoli dello stomaco si rilassano, vengono favoriti il transito intestinale e l’eliminazione delle tossine.

Calorie e valori nutrizionali

Il limone ha poche calorie, circa 29 kcal per 100 grammi che sono costituiti per la maggior parte da acqua, che rappresenta quasi il 90 per cento. L’agrume ha un basso indice glicemico. Il minerale più abbondante nel limone è il potassio mentre, tra le vitamine, la C è quella maggiormente presente. Ci sono anche sostanze ad azione antiossidante quali beta–carotene. Altre ancora sono l’acido citrico, il limonene e i pineni.

Il potassio: i limoni ne posseggono una discreta quantità, per cui il succo di limone è utile da bere per reintegrare i sali persi con la sudorazione estiva. Il potassio svolge importanti funzioni: regola il batitto cardiaco e contrasta l’azione del sodio in quanto riduce la pressione arteriosa, grazie al suo effetto vasodilatatore.

Vitamina C: il limone possiede un quantitativo di vitamina C pari a 58 mg per 100 grammi. La vitamina C è nota per la sua azione antiossidante e per l’assorbimento del ferro; inoltre è fondamentale per stimolare le difese immunitarie.

Beta - carotene: questa sostanza è un pigmento responsabile del colore giallo-arancio dei vegetali e presenta azione antiossidante. È il precursore della vitamina A, fondamentale per la vista e per i processi di crescita e riparazione che avvengono nelle cellule.

Acido citrico: si tratta di una sostanza acida che interviene in vari processi biologici, come la produzione di energia, anch’esso è dotato di attività antiossidante e viene usato come conservante.

Limonene: è presente nella buccia del limone e nell’olio essenziale che se ne ricava; ha potere insetticida e sgrassante.

Pinene: presente nell’olio essenziale di limone, abbonda soprattutto nel pino; ha proprietà antinfiammatorie e antibiotiche.

Benefici del limone

Proprietà antiossidanti: l’elevato contenuto in vitamina C lo rende un potente antiossidante in grado di prevenire l’invecchiamento cellulare contrastando i danni provocati dai radicali liberi.

Stimola la digestione: il regolare consumo di succo di limone durante i pasti è in grado di migliorare la digestione in quanto stimola la produzione dei succhi gastrici. Anche la buccia bollita, e bevuta a fine pasto, dà sollievo a nausea, mal di stomaco e pesantezza dovuta ad una cattiva digestione. Insieme ad una foglia di alloro è un ottimo rimedio da provare.

È antibatterico: ha azione disinfettante e può essere usato in caso di infezioni alla gola o delle vie urinarie, accelerando il processo di guarigione.

Benefici sulla pelle: grazie alle sue proprietà antibatteriche e antimicrobiche, è utile per disinfettare e curare le affezioni della pelle. L’olio essenziale risulta utile per contrastare i brufoli, le impurità della pelle e per rinforzare i capillari.

Il limone in cucina

Il suo utilizzo è versatile in ambito culinario. Infatti può essere utilizzato al posto dell’aceto per condire insalate. In questo modo, grazie alla vitamina C, si favorisce l’assorbimento del ferro dei legumi e dei vegetali. Si possono preparare delle gustose vinaigrette, utilizzando appunto il limone al posto dell’aceto: si mescolano insieme 2 cucchiai di succo di limone e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, aggiungendo sale e pepe a piacere.

