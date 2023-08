Personale sanitario e sociosanitario: sit in dei sindacati, ecco le rivendicazioni

BRINDISI - Dall’indizione di un avviso pubblico per la sostituzione degli infermieri al ricorso alle prestazioni aggiuntive per coprire i turni assistenziali, una serie di rivendicazioni sono state avanzate stamattina dai sindacati Fials, Cisl Fpl e Uil Fpl, a sostegno del personale sanitario e sociosanitario. Lo hanno fatto nel corso di un sit in che si è svolto stamattina (giovedì 3 luglio) davanti alla sede dell’Asl Brindisi in via Napoli, al rione Casale.

I sindacati chiedono la sostituzione degli infermieri attraverso l’indizione di un avviso pubblico, la stipula di contratti a tempo determinato più appetibili, con una durata di 12 mesi per il personale sanitario e 36 mesi per il personale sociosanitario. Chiesta anche la sospensione della revoca dell’avviso pubblico per il personale Oss (Operatori Socio Sanitari).

Fra le rivendicazioni vi è anche l’utilizzo di un criterio equo per la mobilitazione d’urgenza del personale, al fine di garantire un’assegnazione delle risorse in modo più adeguato e tempestivo. Infine si invoca l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive per coprire i vuoti assistenziali, assicurando così l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la possibilità per il personale di godere delle ferie estive.

In mattinata i sindacati hanno ottenuto una serie di impegni da parte dell’azienda sanitaria, rispetto a tali rivendicazioni. “Se non vedremo concretizzate le promesse oggi ottenute – si legge in un comunicato congiunto – continueremo nella giornata di domani il presidio, non trascurando una eventuale occupazione degli uffici della direzione generale dell’Asl di Brindisi”. “La tutela dei lavoratori – concludono i sindacati - è prioritaria perle nostre organizzazioni sindacali e non accettiamo ulteriori proroghe alla salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini”.