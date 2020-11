Brindisi: riaprono gli ambulatori Asl in via Dalmazia

Il poliambulatorio del distretto socio sanitario di Brindisi, in via Dalmazia, ha riaperto al pubblico stamattina, dopo la sanificazione degli ambienti. Lo comunica l’Asl Brindisi in una nota in cui aggiunge che da domani riprenderanno i ricoveri nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Camberlingo Fontana, chiuso a seguito della positività al Covid di quattro operatori.